Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen neben Skischuhen der Marke "Salomon" unter anderem auch Damenstiefeletten, Lebensmittel, einen Schlüsselbund und eine Brille aus einem VW, der auf einem Hotelparkplatz in der Straße "An der Hasel" in Suhl geparkt war.

Suhl (ots) - Ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0319496/2023.