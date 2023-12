Montagnachmittag trafen sich eine Vielzahl an Personen mit über 100 Fahrzeugen, darunter etliche Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen in der Dammstraße in Hildburghausen zu einer nicht angemeldeten Versammlung in Form eines Autokorsos.

Hildburghausen (ots) - Seitens der Polizei konnte mit einem Verantwortlichen vor Ort gesprochen werden und im Zusammenwirken mit der Versammlungsbehörde wurde der Ablauf des Autokorsos geklärt. Die Auflagen, die seitens der Behörde erteilt worden waren, wurden umfassend umgesetzt und das Miteinander verlief äußerst kooperativ. Die Polizei bittet darum, solche und andere Versammlungen im Vorfeld anzumelden. In den meisten Fällen entsteht durch das Geschehen vor Ort auch eine Behinderung des allgemeinen Verkehrs. Gerade wenn derartige Versammlungen den zuständigen Stellen bekannt sind, kann über mögliche Strecken gesprochen und Einsatzkräfte zur Absicherung der Versammlung geplant werden.