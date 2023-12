Am 23.12.2023 wurde beim ID-Suhl ein Betrug angezeigt.

Suhl (ots) - Der unbekannte Täter gelangte zunächst über eine Phishing Mail an die Bankdaten des Geschädigten.



Anschließend wurde der Geschädigte von einer weiblichen Person angerufen. Sie gab sich als Angestellte der Bank aus und überredete den Geschädigten dazu, Zugriff auf seinen PC zuzulassen.



Vom Konto des Opfers wurden insgesamt rund 14000 Euro in 3 Teilbeträgen auf bislang unbekannte Konten überwiesen.



Ob der Geschädigte eine Chance hat, wieder an sein Geld zu gelangen, ist unklar.



Es wird erneut zu größter Vorsicht bei Bankgeschäften am Telefon aufgerufen.