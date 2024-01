Am 31.12.2023 gegen 23:40 Uhr stellten die Beamten während ihrer Streifentätigkeit in Immelborn in der Salzunger Straße einen Fahrradfahrer fest, der erheblich alkoholisiert war.

Bad Salzungen / Immelborn (ots) - Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab um 23:46 Uhr einen Wert von 1,90 Promille.

Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 19 Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten.