In der Zeit von Dienstag bis Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem auf einem Lagerplatz abgestellten Container in der Straße "Zum Campingplatz" in Schleusingen.

Schleusingen (ots) - Die Unbekannten entwendeten daraus ein Dieselfass samt Inhalt im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0333345/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.