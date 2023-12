Drei Männer im Alter von 31, 33 und 38 Jahren konnten Montagnachmittag vom Ladendetektiv auf frischer Tat beim Diebstahl in einem Einkaufmarkt in der Werrastraße in Meiningen ertappt werden.

Meiningen (ots) - Die Täter hatten sich zunächst verschiedene Waren in ihre Jacken gesteckt und den Markt anschließend verlassen. Draußen auf dem Parkplatz räumten die Drei die gestohlenen Waren in ihr Fahrzeug und begaben sich anschließend erneut in den Laden - dieses Mal jedoch mit Einkaufswagen. Die im Wagen abgelegten Waren bezahlten die Personen auch ordnungsgemäß an der Kasse, jedoch hatten sie erneut Waren in ihren Jacken verstaut, um diese nicht zu bezahlen. Zum Warenwert der entwendeten Gegenstände liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Männer erwartet jetzt eine Anzeige.