Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen gewaltsam in einen Imbiss in der Julius-Fucik-Straße in Suhl.

Suhl (ots) - Sie erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0322775/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.