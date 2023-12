Unbekannte Einbrecher machte sich in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen an einem Baumarkt in der Häselriether Straße in Hildburghausen zu schaffen.

Hildburghausen (ots) - Sie zerstörten einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen und versuchten danach, sich Zutritt zum Baumarkt selbst zu verschaffen. Das Vorhaben scheiterte und die Einbrecher zogen unverrichteter Dinge ab. Sie hinterließen jedoch einen Schaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0329672/2023.