Bislang unbekannte Täter brachen am Freitag in ein Haus in der Berliner Straße in Meiningen ein.

Meiningen (ots) - Sie durchwühlten sämtliche Schränke und entwendeten mehrere hochwertige Uhren. Ob sie weiteres Dienstgut mitnahmen, muss noch ermittelt werden. Die am Haus installierte Alarmanlage löste am Freitag gegen 18:30 Uhr aus. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0314678/2023 zu melden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.