500 Euro Sachschaden verursachten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 01.12.2023, 14:00 Uhr, bis Samstagnachmittag.

Steinbach-Hallenberg (ots) - Sie versuchten in einen Geräteschuppen auf einem Gartengrundstück in der Gartenanlage "Wolfsgarten" in Steinbach-Hallenberg einzubrechen, was jedoch misslang. Anschließend brachen sie eine andere Tür auf, flüchteten danach allerdings ohne Beute. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0329092/2023 bei der Suhler Polizei zu melden.