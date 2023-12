Am Mittwoch gegen 0:50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Hotel in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Masserberg.

Masserberg (ots) - Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zur Höhe des Entwendungs- und Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0324679/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.