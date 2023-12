Sonntagvormittag informierte ein 56-Jähriger die Polizei über einen Einbruch in ein Sportgeschäft in der Hauptstraße in Masserberg.

Masserberg (ots) - Es stellte sich heraus, dass neben dem Sportgeschäft auch ein Drogeriemarkt und ein Friseurladen angegriffen worden waren. Vermutlich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag drangen unbekannte Täter gewaltsam in die Gebäude ein und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0321889/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.