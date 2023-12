In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Schule in der Auenstraße in Suhl ein.

Suhl (ots) - An zwei Türen entstand dadurch ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Nach bisherigem Erkenntnisstand wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0315852/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.