Im Zeitraum vom 29.12.2023, 18:30 Uhr bis zum 30.12.2023, 08:15 Uhr brachen unbekannte Täter in die Tourismusinformation in der Crawinkler Straße in Oberhof ein.

Oberhof (ots) - Es entstand Sachschaden und es kam zur Entwendung von Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl ( Tel.: 03681 369-225) in Verbindung zu setzen, wenn sie Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können.