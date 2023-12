Im Rahmen der Streifentätigkeit unterzogen Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen, am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr in der Oberen Marktstraße in Hildburghausen, einen 43-jährigen Seatfahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle.

Hildburghausen (ots) - Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Einfluss von Methamphetamin sein Fahrzeug führte. Daraufhin wurde bei dem Betroffenen im Klnikum eine Blutentnahme durchgeführt und im Anschluss die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.