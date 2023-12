In der Zeit vom 01.11.2023 bis Montagabend entwendeten unbekannte Täter ein Fahrrad und einen Fliesenschneider aus einem Kellerabteil in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl.

Suhl (ots) - Dazu hatten die Unbekannten den Abteil zuvor gewaltsam geöffnet. Es entstand ein Entwendungsschaden von etwa 500 Euro. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden liegen derzeit noch keine Angaben vor. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0323294/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.