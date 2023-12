Dienstagabend stellte eine 80-Jährige plötzlich einen hellen Lichtschein in ihrer Garage in der Rathausstraße in Zella-Mehlis fest.

Zella-Mehlis (ots) - Sie begab sich zusammen mit einem 82-Jährigen nach draußen und beide stellten dort Flammen an der Garage fest. Der Mann löschte die Flammen weitestgehend mit einem Gartenschlauch, kam danach jedoch aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt.