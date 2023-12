500 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter, die eine Glasflasche aus einem fahrenden Auto warfen.

Eisfeld (ots) - Die weinrote Mercedes-Limousine älteren Baujahres wurde durch die Unbekannten am Donnerstag gegen 19:35 Uhr in der Justus-Jonas-Straße in Eisfeld gefahren. Am Fahrzeug war ein Hildburghäuser Kennzeichen angebracht. Der Flaschenwurf gegen ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zog eine zerbrochene Scheibe nach sich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0320123/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.