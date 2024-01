Ein unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagvormittag an drei Garagen eines Garagenkomplexes im Sandigen Weg in Zella-Mehlis zu schaffen.

Zella-Mehlis (ots) - Er brach die Objekte auf und verursachte einen Schaden von mindestens 300 Euro. Ersten Erkenntnissen nach verließ der Einbrecher den Tatort ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0000322/2024 beim Inspektionsdienst Suhl.