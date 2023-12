Am 09.12.2023, gegen 19.50 Uhr fährt in der Hammergasse in Steinbach-Hallenberg ein 60jähriger Mann aus Steinbach-Hallenberg mit seinem Pkw Hyundai ungebremst auf einen 40jährigen Mann sowie eine 29jährige Frau zu, welche gerade die Fahrbahn zu Fuß überqueren.

Steinbach-Hallenberg (ots) - Die beiden Personen können eine Kollision nur durch einen Sprung zur Seite verhindern.

Eventuelle Zeugen werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 zu melden.