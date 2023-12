Ein unbekannter Fahrzeugführer kam am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Maienluftstraße in Wasungen nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne aus Beton.

Wasungen (ots) - Die Laterne wurde dabei aus der Verankerung gerissen und blieb stark zur Seite geneigt zurück. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne seinen Meldungspflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0313391/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.