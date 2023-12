Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit von Mittwochabend bis Samstagmorgen gegen ein in der Auenstraße in Suhl geparktes Auto und verließ anschließend die Unfallstelle ohne die Eigentümerin oder die Polizei zu verständigen.

Suhl (ots) - Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro im vorderen linken Fahrzeugbereich. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0328115/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.