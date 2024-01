Am 31.12.2023 gegen 21:40 Uhr setzten unbekannte Täter in Immelborn in der Salzunger Straße einen Glascontainer in Brand.

Bad Salzungen / Immelborn (ots) - Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand recht zügig löschen. Am Container entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro.