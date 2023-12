Richtig viel Glück hatte ein 61-Jähriger Freitagmittag.

Leimrieth (ots) - Er fuhr mit seinem VW Transporter von Leimrieth in Richtung Hildburghausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Transporter prallte an die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst. Ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand.