Mittwochnachmittag stelle ein 73-Jähriger fest, dass unbekannte Täter Graffiti an sein Garagentor in der Karl-Marx-Straße in Suhl gesprüht hatten.

Suhl (ots) - Die angebrachten Zeichen stellen einen Verstoß gegen § 86a StGB dar. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0319027/2023 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.