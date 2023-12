In der Nacht von Freitag auf Samstag sprühten unbekannte Täter einige Graffitis an mehrere Gebäude in Eisfeld.

Eisfeld (ots) - Hierdurch wurden unter anderem mehrere Einkaufsmärkte, die Kirche, der alte Friedhof und ein Mehrfamilienhaus beschädigt.

Der Liebeskummer der unbekannten Täter muss groß gewesen sein, denn es wurden ingesamt 15 rote Herzen mit dem Buchstaben K an die Gebäude gesprüht.



Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.