Am 25.12.2023 gegen 16:45 Uhr befuhr ein Pkw- Fahrer den Möhringsweg in Einhausen in Richtung B89.

Einhausen (ots) - Obwohl die Straße aufgrund des herrschenden Hochwassers für Fahrzeuge gesperrt war, was durch eine gut sichtbare Beschilderung gekennzeichnet war, fuhr der Pkw-Fahrer weiter.

Er fuhr mit seinem Pkw Opel durch das Hochwasser, der Motor saugte Wasser ein und wurde hierdurch beschädigt und ging aus. Die Feuerwehr musste verständigt werden, die Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr konnten dann das Auto aus dem Wasser ziehen. Am Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, da an diesem Motorschaden durch die unbedachte Aktion des Fahrers entstand.