In den frühen Morgenstunden des Dienstags (05.12.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Melkers.

Melkers (ots) - Ein von Rippershausen kommender 36-jähriger Opel-Fahrer kam aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse beim links Abbiegen nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen massiven Schuppen. Personen wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Am Fahrzeug sowie auch an Schuppen und Tor entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.