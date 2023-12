Am Freitagmorgen begaben sich zwei männliche Personen gegen 08:45 Uhr in ein Einzelhandelsgeschäft in der Leipziger Straße in Meiningen.

Meiningen (ots) - Durch aufmerksame Mitarbeiter wurden sie dabei beobachtet, wie sie diverse Lebensmittel und Alkoholika in die mitgeführten Rucksäcke steckten und ohne zu bezahlen den Kassenbereich verlassen wollten. Einer der Täter konnte vor dem Verlassen festgehalten und der Polizei übergeben werden.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden die entwendeten Gegenstände aufgefunden und dem Geschäft zurückgegeben.

Der geflüchtete Täter war polizeilich bereits bestens bekannt, der andere Täter wurde im Anschluss zur Dienststelle gebracht, wo er fotografiert und ihm Fingerabdrücke abgenommen wurden.