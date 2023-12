Ein 42-jähriger Mann begab sich Mittwochnachmittag in einen Lebensmittelmarkt in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße in Suhl.

Suhl (ots) - Er steckte sich mehrere Kosmetikartikel im Wert von über 70 Euro in seinen Rucksack und wollte danach, ohne zu bezahlen, gehen. Daran hinderten ihn jedoch Mitarbeiter des Marktes. Der Mann wurde handgreiflich und konnte dennoch mit Unterstützung eines zweiten Angestellten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Eine Anzeige war die Folge.