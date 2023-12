Ein 27-jähriger Mann griff am Samstagabend in Brattendorf mehrere Familien verbal und auch körperlich an.

Brattendorf (ots) - Anfangs geriet eine Streitigkeit mit einer 42-jährigen Frau außer Kontrolle und er bedrohte sie. Im weiteren Verlauf traf der Täter auf eine zweite Familie, die er beleidigte. Eine dritte Familie wurde durch den Mann körperlich angegriffen, wobei er einem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und anschließend mit einer Schere bedrohte.



Gegen den 27-jährigen Täter wurden mehrere Anzeige, unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung erstattet.