In den frühen Morgenstunden des Freitag (01.12.2023) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 32-jährigen Fahrzeugführer in der Coburger Straße in Eisfeld.

Eisfeld (ots) - Eine Überprüfung ergab die Sperre der Fahrerlaubnis des Mannes. Dadurch ist er nicht mehr berechtigt in Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.