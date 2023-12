Am Samstag, den 09.12.2023 gegen 10:00 Uhr fuhr der Fahrer eines großen Zustelldienstes mit seinem Lieferwagen in Sülzfeld, in der Straße Kerfich, gegen den Gartenzaun eines Anwohners.

Sülzfeld (ots) - Dabei riss auch die Frontschürze des Transporters ab und am Zaun sowie an einem Pfosten entstand Sachschaden. Der Fahrer bemerkte dies, stieg aus und befestigte seine Stoßstange notdürftig am Fahrzeug, setzte dann jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden zu kümmern. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte jedoch durch einen Nachbarn des Geschädigten abgelesen werden, sodass im Nachgang vermutlich ermittelt werden kann, wer den Unfall verursacht und sich strafbar gemacht haben könnte.