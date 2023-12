Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Jägerhausstraße in Schleusingen.

Schleusingen (ots) - Eine 39-jährige Autofahrerin übersah beim rückwärts Ausparken einen 74-Jährigen, der gerade dabei war seine Einkäufe in sein Fahrzeug zu räumen. Sie fuhr rückwärts gegen seinen Einkaufwagen, welcher in der weiteren Folge gegen den Senior und sein Auto stieß. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Mann leicht, weshalb er mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.