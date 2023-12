In der Zeit vom 01.12.2023 bis Freitagnachmittag öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen verschlossenen Keller in der Straße "Am Haselbusch" in Meiningen.

Meiningen (ots) - Sie entwendeten Pfandflaschen im Gesamtwert von etwa 60 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0334382/2023 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.