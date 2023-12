Bereits am 15.11.2023 wurde eine 48-jährige Frau von einem bislang unbekannten Mann in der Leonhard-Frank-Straße in Suhl angegriffen (siehe Pressemeldung vom 17.11.2023).

Suhl (ots) - Bisher führten die kriminalpolizeilichen Ermittlungen noch nicht zur Ergreifung des Täters. Im Rahmen dieser konnten jedoch Phantombilder des Angreifers gefertigt werden. Ein Bild entstand nach der Beschreibung durch die 48-Jährige und das zweite Bild nach Angaben einer unbeteiligten Zeugin, die den Mann hat weglaufen sehen. Mit Beschluss des Amtsgerichtes wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Suche nach dem Unbekannten zu unterstützen. Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Wer erkennt die Person auf den Phantombildern wieder? Hinweise werden erbeten an die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit Angabe des Aktenzeichens 0299203/2023.