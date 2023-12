Am Freitag, den 08.12.2023 gegen 18:15 Uhr bepöbelte ein amts- und stadtbekannter Mann in Schmalkalden vor dem Einkaufszentrum in der Renthofstraße eine 61-jährige Passantin.

Schmalkalden (ots) - Der 37-jährige Störenfried wurde durch einen Begleiter der Dame zur Räson gerufen, wodurch die beiden Männer in eine körperliche Auseinandersetzung gerieten und sich auf dem Boden wiederfanden. Durch das Eingreifen von weiteren Passanten wurde die Situation befriedet, nachdem der 63-jährige Begleiter der belästigten Frau sich bereits einen Schlag ins Gesicht eingefangen hatte. Der Täter sollte daraufhin der inzwischen informierten Polizei übergeben werden, flüchtete aber zu Fuß und konnte auch im Nachhinein nicht mehr angetroffen werden. Die Identität des Mannes war einem der Passanten jedoch bekannt, sodass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet werden konnte.