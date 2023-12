In den frühen Morgenstunden des Montags (18.12.2023) rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Straße "Untere Beete" in Bad Salzungen aus.

Bad Salzungen (ots) - Ein Rauchmelder hatte angeschlagen und die betroffene Wohnung konnte schnell aufgefunden werden. Die 53-jährige Wohnungsinhaberin wurde aus ihren stark verqualmten Räumlichkeiten nach draußen gebracht, lehnte aber eine Behandlung im Rettungswagen ab. Sie konnte nach dem Einsatz der Feuerwehr wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.