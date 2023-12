Ein unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Samstagabend bis Montagvormittag vier Radnabenabdeckungen eines Mercedes, der in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl geparkt war.

Suhl (ots) - Doch nicht nur die Abdeckungen waren das Ziel des Täters, er zerstach zudem einen Reifen. Ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0329307/2023 zu melden.