In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerkratzten unbekannte Täter die rechte Seite eines geparkten Kraftfahrzeugs der Marke "Audi" in Gumpelstadt und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizeiinspektion Bad Salzungen sucht nach Zeugen zur Tat und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Gumpelstadt (ots) - Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx





