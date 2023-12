Unbekannte Täter sprühten in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen ein Graffiti an die Fassade eines Heizgebäudes des Klinikums in der Schleusinger Straße in Hildburghausen.

Hildburghausen (ots) - Durch die Schmiererei entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0316032/2023 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.