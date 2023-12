Unbekannte besprühten in der Zeit von Dienstag bis Mittwochnachmittag die Mauer an einem Firmengrundstück im Defertshäuser Weg in Meiningen auf einer Größe von 1 x 8 Metern.

Meiningen (ots) - Die Schriftzüge wurden sowohl mit schwarzer als auch mit grüner Farbe aufgebracht. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Meininger Polizei unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe der Aktenzeichens 0319888/2023 zu melden.