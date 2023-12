Du hast Interesse am Polizeiberuf? Du würdest gerne Einblicke in die Polizeiarbeit bekommen? Du bist zwischen 13 und 25 Jahren alt? Dann haben wir genau das Richtige für Dich! Die Landespolizeiinspektion Suhl bietet jeden Monat Schnuppertage für interessierte Schülerinnen und Schüler an.

Suhl (ots) - Diese sind als Tagesveranstaltung ausgelegt, um der Vielseitigkeit des Berufsbildes "Polizist*in" gerecht zu werden und einige wichtige Bereiche der Polizei kennenzulernen. Der erste Schnuppertag 2024 findet am 10.01.2024 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr im Inspektionsdienst Suhl statt. Es sind noch freie Plätze verfügbar. Was erwartet Dich an diesem Tag?

Neben der allgemeinen Vorstellung des Polizeiberufes und der Einstellungsvoraussetzungen wirst Du die gesamte Dienststelle erkunden. Du wirst unsere Hundeführer mit ihren Hunden in Aktion erleben, wie ein Kriminalpolizist Spuren suchen und sichern, Eindrücke von unserer Ausrüstung erhalten und das Training als Polizeibeamter kennenlernen.

Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist eine Anmeldung notwendig. Diese werden per E-Mail an nachwuchsgewinnung.lpi.suhl@polizei.thueringen.de oder unter der Telefonnummer 03681 32-1544 entgegengenommen.



Außerdem haben wir auch noch freie Praktikumsplätze in der Zeit vom 11.03.2024 bis 15.03.2024 und vom 18.03.2024 bis 22.03.2024. Schickt einfach eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf und einer Kopie des letzten Zeugnisses an die oben angegebene E-Mail-Adresse.



Wir freuen uns auf Dich!