Am Samstag, den 09.12.2023 gegen 11:30 Uhr kam es auf der B285 zwischen Urnshausen und Langenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Urnshausen/Langenfeld (ots) - Dabei ist der Unfallverursacher weit in die Mitte der Fahrbahn gefahren und hat den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer touchiert. Der Unfallverursacher hat sich daraufhin widerrechtlich von der Unfallstelle entfernt. Bei dem geschädigten Verkehrsteilnehmer ist ein Schaden am linken Außenspiegel entstanden, der Unfallverursacher müsste ähnliche Schäden an seinem PKW haben.

Die Polizei Bad Salzungen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03695/551-0 entgegen.