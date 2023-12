Ein 65-jährige Frau befand sich Samstagmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-König-Straße in Suhl.

Suhl (ots) - Während des Einkaufsbummels näherten sich zwei Frauen und schafften es unbemerkt, die Geldbörse der Dame aus der Tasche zu ziehen, 150 Euro zu entnehmen, und die Börse anschließend zurückzustecken. Erst kurze Zeit später bemerkte die Frau den Diebstahl. Ein weiterer Taschendiebstahl ereignete sich am Sonntag gegen 16:45 Uhr. Ein 71-jähriger Mann hob Bargeld an einem Bankautomaten im Steinweg ab und lief anschließend auf den Weihnachtsmarkt. Als er Waren an einem Stand bezahlen wollte bemerkte er, dass seine Brieftasche fehlte. Die Ermittlungen ergaben, dass die Diebe wenig später mit der im Portemonnaie befindlichen EC-Karte mehrere Hundert Euro Bargeld an einem Automaten abgehoben hatten. Zudem begaben sich die bis dato Unbekannten in ein Bekleidungsgeschäft und zahlten Waren im Wert von 700 Euro mit der gestohlenen Bankkarte. Am Mittwoch traf ein Beamter des Suhler Inspektionsdienstes im Rahmen einer Fußstreife über den Weihnachtsmarkt auf zwei Frauen, auf die die Täterbeschreibung passte. Mit Unterstützungskräften wurden die Damen schließlich in dem Bekleidungsgeschäft vom Sonntag festgestellt und auch von den Angestellten als ebenjene, die den teuren Einkauf tätigten, wiedererkannt. Die beiden Frauen im Alter von 23 und 28 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Im Rahmen des beschleunigten Verfahrens werden beide Frauen am Donnerstagnachmittag (07.12.2023) dem Richter vorgeführt.