Eine 66-jährige Frau begab sich am Freitag gegen 12:45 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße "Soldatensprung" in Schmalkalden.

Schmalkalden (ots) - Im Geschäft war bereits beim Betreten eine bislang unbekannte Frau, die sich im Laufe des Einkaufes der Dame näherte und sehr dicht bei ihr stehen blieb. Nach einem kurzen Moment verließ die unbekannte Frau das Geschäft in Richtung Bank. Erst da bemerkte die 66-Jährige, dass ihre Umhängetasche geöffnet und das darin befindliche Portemonnaie entwendet worden war. Ein Schaden von über 400 Euro entstand. Die Diebin konnte wie folgt beschrieben werden:



- ca. 170 Zentimeter groß

- osteuropäisches Aussehen

- 25 bis 30 Jahre alt

- schwarze Haare

- auffällig rote Felljacke.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0314348/2023.