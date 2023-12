Am Donnerstag, den 28.12.2023, zwischen 17:30 Uhr und 17:55 Uhr ereignete sich auf einer Parkfläche in der Talstraße in Zella-Mehlis ein Verkehrsunfall.

Zella-Mehlis (ots) - Diesen beobachtete ein unbekannter Zeuge und informierte den Geschädigten über den Unfall mittels Notizzettel an seinem parkenden Fahrzeug. Der Zeuge wird gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Suhl ( Tel.: 03681 369-225) in Verbindung zu setzen, um seine Personalien bekannt zu machen.