10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls Montagmorgen.

Behrungen (ots) - Eine 58-jährige Autofahrerin befuhr den Steinweg in Behrungen. Sie übersah an der Einmündung in die Bahrastraße den PKW eines 42-jährigen Mannes. Beide Autos stießen zusammen, aber die jeweiligen Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.