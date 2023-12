Donnerstagmittag befuhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer die Schützenstraße auf dem Suhler Friedberg.

Hirschbach (ots) - Er fuhr auf die Spur in Richtung Schleusingen auf, bemerkte dann jedoch, dass er eigentlich in die andere Richtung wollte. Der Mann lenkte sein Auto nach links, um zu wenden, stieß dabei aber mit dem Audi eines 70-Jährigen zusammen, der auf der mehrspurigen Straße in gleiche Richtung unterwegs war. Der 70-jährige Fahrer sowie zwei Kinder im Alter von 7 und 8 Jahren verletzten sich und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Kameraden der Feuerwehr mussten ausgelaufene Betriebsstoffe binden und der Abschleppdienst kümmerte sich um völlig kaputten Fahrzeuge.