Dienstagabend kam es an einem unbeschrankten Bahnübergang mit Andreaskreuz in der Industriestraße in Schleusingen zu einem Verkehrsunfall.

Schleusingen (ots) - Als ein 42-jähriger Autofahrer den Bahnübergang passieren wollte, fanden gerade Rangierarbeiten eines unbeladenen Güterzuges für Holz statt. Der Skodafahrer übersah den auf dem Bahnübergang befindlichen Güterzug und stieß gegen einen der Waggons. Dabei verletzte er sich leicht und musste durch den Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.